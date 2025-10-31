NTV.COM.TR

Son şampiyon dur durak bilmiyor: Wizards'ı da yendiler

NBA'de Oklahoma City Thunder, Washington Wizards'ı 127-108 mağlup etti.

'de 2024/2025 sezonunun şampiyonu Oklahoma City Thunder, evinde Washington Wizards'ı ağırladı.

İlk beş hafta sonunda yoluna namağlup devam eden ev sahibi ekip, Wizards karşısında da hata yapmadı. Oklahoma, karşılaşmayı 127-108 kazandı.

Son şampiyon'da Shai Gigeous-Alexander gösterdiği 31 sayılık performansla birlikte galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Konuk ekipte ise sakatlıktan dönen Bilal Coulibaly 16 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle mücadele etti.

Mark Daigneault'un çalıştırdığı Oklahoma City Thunder, 2024/2025 sezonuna da altı galibiyetle başlamıştı.
Dev maçta kazanan Oklahoma

