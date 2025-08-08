Son şampiyon Galatasaray, sezonu farklı açtı: Gaziantep FK deplasmanında 3 gollü zafer

Trendyol Süper Lig 'de 2025-2026 sezonu Gaziantep FK- Galatasaray maçıyla birlikte başladı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray 'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Eren Elmalı ve 12 ile 45+12. dakikalardaki penaltılarla Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Gaziantep FK'da kaleci Burak Bozan, 65. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Son şampiyon Galatasaray , bu skorun ardından yeni sezona 3 puanla başlamış oldu. Gaziantep FK ise ilk maçından puansız ayrıldı. Galatasaray , Süper Lig 'in gelecek haftasında Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.

GAZİANTEP FK 0-3 GALATASARAY

GOL: 12', 45+12' Barış Alper (P), 17' Eren Elmalı

1' Maç başladı.

7' Galatasaray etkili geldi! Sarı-kırmızılıların sağ kanattan geliştirdiği atakta çizgiye inen Sallai'nin ortasını Gaziantep FK savunmasında Arda Kızıldağ engelledi ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

11' Kullanılan köşe vuruşunda Sallai, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Kevin Rodrigues de penaltıya sebebiyet veren müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

12' GOL, GALATASARAY 1-0 ÖNDE! Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını üstünlüğe taşıdı.

17' FARK 2'YE ÇIKTI! Galatasaray, hızlı hücum şansını iyi değerlendirdi ve skoru 2-0'a getirdi. Gabriel Sara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, içeriye koşu yapan Eren Elmalı'yı gördü. Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Elmalı'nın tek vuruşu ağlarla buluştu.

35' Gaziantep FK'da sakatlanan M'Bakata, sedyeyle oyundan çıktı. Enver Kulasin oyuna dahil oldu.

42' Galatasaray'da Lucas Torreira, Lungoyi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Daha sonra saha içinde tartışan Davinson Sanchez ve Gaziantep FK'nın kaptanı Maxim de sarı kartla cezalandırıldı.



42' Mario Lemina, Kozlowski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 11 dakikalık uzatma verildi.

45+6' Galatasaray, Sane ile gole çok yaklaştı! Savunma arkasında topla buluşan yıldız futbolcunun karşı karşıya pozisyonda vuruşu üstten auta gitti.

45+8' Galatasaray bir kez daha 3. gole yaklaştı! Sarı-kırmızılıların sağ kanattan gelişen atağında Barış Alper Yılmaz ile verkaç yapan Yunus Akgün'ün ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

45+10' Galatsaray penaltı kazandı! Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Bacuna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

45+12' GOL, GALATASARAY 3-0 ÖNDE! Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

65' KIRMIZI KART! Gaziantep FK kalecisi Burak, ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesi nedeniyle VAR incelemesinin ardından kırmıız kartla oyundan ihraç edildi.

66' Galatasaray'da Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Mario Lemina kenara geldi. Oyuna Jakobsd, Arda Ünyay, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan dahil oldu.

66' Gaziantep FK'da Maxim çıktı, kaleci Dioudis oyuna girdi.

73' Eren Elmalı çıktı, yerine Nicolo Zaniolo dahil oldu.