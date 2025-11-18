Son şampiyon New Orleans Pelicans'ı rahat geçti
18.11.2025 11:34
Reuters
NBA'de Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 126-109 mağlup etti.
NBA'de sezona 2 galibiyet ve 11 mağlubiyetle giriş yapan New Orleans Pelicans, 13 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı ağırladı.
Konuk ekip, kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 126-109 kazandı.
Chet Holmgren 26, Shai Gilgeous-Alexander ise 23 sayıyla oynayarak Thunder adına galibiyetin mimarları oldular.
Pelicans'ta ise çaylak oyuncu Jeremiah Fears, attığı 24 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Oklahoma City Thunder, bu sezon çıktığı 15 maçın ardından Batı Konferansı'nın birinci sırasında yer alıyor.