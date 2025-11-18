Son şampiyon New Orleans Pelicans'ı rahat geçti

NBA'de sezona 2 galibiyet ve 11 mağlubiyetle giriş yapan New Orleans Pelicans, 13 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı ağırladı.

Konuk ekip, kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 126-109 kazandı.

Chet Holmgren 26, Shai Gilgeous-Alexander ise 23 sayıyla oynayarak Thunder adına galibiyetin mimarları oldular.

Pelicans'ta ise çaylak oyuncu Jeremiah Fears, attığı 24 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.