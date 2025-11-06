Son şampiyon son saniyede yıkıldı; yenilmezlik serisi tuzla buz oldu

NBA'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Oklahoma City Thunder, bu sezon çıktığı ilk sekiz maçın hepsini kazanarak kulüp rekorunu kırmıştı.

Son şampiyonun yenilmezlik serisi Portland Trail Blazers deplasmanında bozuldu.

Thunder'da Isaiah Joe'nin maçın bitimine 0.6 saniye kala kullandığı ve sonuncusunu bilerek kaçırdığı serbest atışı tipleme girişimi başarısız oldu ve karşılaşmayı 121-119'luk skorla Portland Trail Blazers kazandı.

Ev sahibinde Deni Avdija 26 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle oynadı ve galibiyetin mimarı oldu.

Bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı ve 9 ribaund ile mücadele etti.