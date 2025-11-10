Son şampiyon Thunder'dan gövde gösterisi: Tam 19 sayıdan döndüler
10.11.2025 12:44
Reuters
NBA'de Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'i 114-100 mağlup etti.
NBA'de geçen sezonun şampiyonu Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'in konuğu oldu.
Maçın bir bölümünde 19 sayı geriye düşen deplasman ekibi, geri dönmeyi başardı ve karşılaşmayı 114-100 kazandı.
Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander attığı 35 sayıyla birlikte takımına galibiyeti getirdi.
Grizzlies'ta ise Jaren Jackson Jr.'ın gösterdiği 17 sayı, 7 asistlik performans mağlubiyeti önleyemedi.
Memphis Grizzlies'ın yıldızı Ja Morant, maç boyunca kullandığı 18 şutun sadece 3'ünde isabet bulabildi ve karşılaşmayı 11 sayı ile tamamladı.