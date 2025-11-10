Son şampiyon Thunder'dan gövde gösterisi: Tam 19 sayıdan döndüler

10.11.2025 12:44

Son şampiyon Thunder'dan gövde gösterisi: Tam 19 sayıdan döndüler
Reuters

Reuters

NBA'de Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'i 114-100 mağlup etti.

NBA'de geçen sezonun şampiyonu Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'in konuğu oldu.

 

Maçın bir bölümünde 19 sayı geriye düşen deplasman ekibi, geri dönmeyi başardı ve karşılaşmayı 114-100 kazandı.

 

Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander attığı 35 sayıyla birlikte takımına galibiyeti getirdi.

 

Grizzlies'ta ise Jaren Jackson Jr.'ın gösterdiği 17 sayı, 7 asistlik performans mağlubiyeti önleyemedi.

Reuters

Memphis Grizzlies'ın yıldızı Ja Morant, maç boyunca kullandığı 18 şutun sadece 3'ünde isabet bulabildi ve karşılaşmayı 11 sayı ile tamamladı.