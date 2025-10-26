Son şampiyon Oklahoma City Thunder hata yapmadı
NBA'in üçüncü haftasında Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks'ı 117-100 mağlup etti.
NBA'de heyecan sürüyor.
Sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla başlarken son şampiyon Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks' a konuk oldu.
State Farm Arena'da yapılan karşılaşmayı konuk ekip 117-100 kazandı.
Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander mücadeleyi 30 sayı ile tamamladı ve galibiyette önemli rol oynadı.
Ev sahibi ekipte ise Nickeil Alexander-Walker'ın attığı 17 sayı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.
Oklahoma City Thunder'ın pivotu Chet Holmgren (7 numaralı oyuncu), maçı 31 sayıyla tamamladı ve karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.