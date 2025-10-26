Son şampiyon Oklahoma City Thunder hata yapmadı

NBA'de heyecan sürüyor.

Sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla başlarken son şampiyon Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks' a konuk oldu.

State Farm Arena'da yapılan karşılaşmayı konuk ekip 117-100 kazandı.

Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander mücadeleyi 30 sayı ile tamamladı ve galibiyette önemli rol oynadı.

Ev sahibi ekipte ise Nickeil Alexander-Walker'ın attığı 17 sayı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.