Son takımından kovulmuştu, Alex de Souza'dan yeni anlaşma
21.02.2026 20:31
Son Güncelleme: 21.02.2026 20:35
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, Brezilya 2. Ligi'nde Athletic Club'ün başına geçti.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, Brezilya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Athletic Club'ün başına geçti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Alex'in teknik direktörlüğe getirildiği bildirildi. Alex'in yardımcılıklarını Joao Paulo Cavalcanti ve Jose Roberto Lucini'nin üstleneceği kaydedildi.
Futbolu bıraktıktan sonra Sao Paulo 20 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına geçen Alex de Souza, sırasıyla Serie B takımı Avai, Süper Lig'de Antalyaspor ve Serie B'de Operario-PR'yi çalıştırdı.
Açıklamada, "Athletic Club, yeni teknik direktöre ve ekibine başarılar diler." ifadesi kullanıldı.
Alex Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında girmişti
TÜRKİYE'DE KRİZ YAŞAMIŞTI
Operario'dan önce Antalyaspor'u çalıştıran Alex, buradan da krizlerle ayrılmıştı.
Antalyaspor'daki görevinden ayrılan Alex, "İlk maaşımızı ilk hafta aldık. Daha sonra maaş alamadık." demişti. Ayrıca Brezilyalı çalıştırıcı Antalyaspor'da 3 farklı başkan olduğunu ve teknik ekibin onayı olmadan transferler yapıldığını öne sürmüştü.
Antalya'da 21 maça çıkan Alex, 1.43'lük ortalama elde etmişti.