Son ve Salah için Arabistan iddiası

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ve Tottenham'da forma giyen Heung Min-Son için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sözleşmelerinin son yılında olan her iki futbolcunun da kulüpteki gelecekleri belirsizliğini koruyor.

Caught Ofsside'ın haberine göre, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ve Tottenham'ın hücum oyuncusu Heung min-Son Suudi Arabistan takımlarının radarına girdi.

Bu sezon Arne Slot yönetiminde 16 maçta 9 gol atıp 9 asist yaparak hayatının formunu yakalayan Salah'ın skor katkısı, kulübün Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi sıralamasında üst sıralara tırmanmasına yardımcı oldu.

Öte yandan bu sezon 10 maçta 3 gol, 3 asist katkısı veren Son da Tottenham'da 10. sezonuna giriyor.

Ancak Kuzey Londra ekibinin Son'a yeni bir sözleşme önermemeye karar verdiği ve kontratında yer alan 1 yıllık opsiyonunu kullanmak istediği kaydedildi.

Mısırlı hücum oyuncusu geçmişte Suudi Profesyonel Ligi'ne taşınmakla ilişkilendirilmişti ve bu takımın ona olan ilgisi hala devam ediyor.

Salah'a olan ilginin de giderek arttığı ve Suudi Arabistan temsilcilerinin radarında olduğu öne sürüldü.