Son Veda'nın bilet fiyatları açıklandı. Çocuklara 17 Euro, büyüklere 260 Euro

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi , Arjantin Milli Takımı ile son dakikalarını oynamaya hazırlanıyor.

Messi, uluslararası futbolu bırakacağını açıklamasının ardından, teknik direktör Lionel Scaloni tarafından, 6 Ekim'de Monumental Stadı'nda Benin'e karşı Arjantin ile son bir maça çıkmak üzere kadroya çağrılmıştı.

Arjantin Futbol Federasyonu da, Messi'nin uluslararası düzeydeki son maçının bilet fiyatlarını açıkladı; fiyatlar kategoriye göre 52 ile 278 euro arasında değişiyor.

Fransız Foot Mercato sitesi, bilet satışlarının 22 Eylül Salı günü saat 18.00'de federasyonun resmî internet sitesinde başlayacağını aktardı.

104, 185 ve 260 euro gibi farklı fiyatlarda biletler satışa sunulacak; çocuklar ise Messi'nin Arjantin ile son maçını yalnızca 17 euro karşılığında izleyebilecek.