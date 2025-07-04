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Sonay Kartal, Wimbledon'da 4. tura çıktı

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Türk kökenli Büyük Britanyalı kadın tenisçi Sonay Kartal, dördüncü tura yükseldi.

Sonay Kartal, Wimbledon'da 4. tura çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 4. gününde sabah seansındaki müsabakalarla devam edildi.

Tek kadınlarda Büyük Britanyalı raket Sonay Kartal, Fransız rakibi Diane Parry'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

Kadınlarda 12 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Amanda Anisimova ise Macar rakibi Dalma Galfi'yi 6-3, 5-7, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 4. tura çıktı.

Tek erkeklerde 10 numaralı seribaşı ABD'li raket Ben Shelton, Avustralyalı rakibi Rinky Hijikata'yı 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

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