Sonradan girdi, maçın kaderini değiştirdi: "Harika" diyen Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı

Xabi Alonso maç sonu milli yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı: "Arda da oyuna girdiğinde harika bir etki yarattı. Militao’nun pasında golü hazırladı. Ritmi bulmak kolay değildi ama o bunu başardı. Arda döndüğünde ve son pası verdiğinde fark yaratıyor."

KRİTİK MAÇLAR İÇİN ARDA KARARI

İspanyol basınından Marca; Arda Güler'in kritik öneme sahip Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus ve La Liga'daki Barcelona maçlarına 11'de başlayacağını yazdı. Marca, Arda için "Onu yedek kulübesinde tutmak bir günah!" ifadelerini kullanmıştı.

AS gazetesi ise Gatafe maçı sonrası Arda'yı manşete taşıdı:



"Yaşanan kaos ortamında sezonun en iyi ortakları Arda Güler - Mbappe sahneye çıktı. Arda Güler'in asistinde Mbappe eflatun-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Türk oyun kurucunun durmaya niyeti yoktu ve neredeyse 50 metreden mükemmel bir pas daha attı Mbappe'ye, ancak Fransız golcü bunu değerlendirmedi, bu pas daha iyi bir bitirişi hak ediyordu. Türk ve Fransız futbolcunun ortaklığı Getafe deplasmanında Real Madrid'i bir kez daha kurtardı."

