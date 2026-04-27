Sonuca kızdı televizyonu pencereden attı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında ağırladığı en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'na vedasının ardından bu yenilgiyle şampiyonluk mücadelesinde havlu atan Fenerbahçe 'de taraftar futbolcuların yanı sıra teknik heyet ve yönetime büyük tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar sosyal medyada isyan ederken bazıları da maç sonrası Samandıra Tesisleri'nin önüne giderek futbolcuları protesto etti.

3-0'lık yenilgiye kızan bir taraftarın evindeki televizyonu yumrukladıktan sonra yerinden sökerek pencereden attığı anlar ise gecenin en çok izlenen görüntülerinden oldu.