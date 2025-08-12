Sonunda oldu, Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez nişanlandı: Yüzüğün değeri ağızları açık bıraktı

Kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo , bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Portekizli futbolcu, iki çocuğunun annesi olan ve 9 yıldır birlikte olduğu ünlü model Georgina Rodriguez ile nişanlandı. Yıldız futbolcunun, ünlü model Rodriguez'e verdiği nişan yüzüğü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Parmağındaki yüzüğü paylaşan İspanyol model, "Evet, kabul ediyorum! Hayatımın her anında ve her zaman." ifadelerini kullandı.

Göz alıcı parlaklık ve büyüklükte olan yüzüğün değeri ise ortaya çıktı. Yüzük uzmanı Laura Taylor, paylaşım sonrası yüzüğü değerlendirdi.



"DÜNYADAKİ EN ETKİLEYİCİ YÜZÜKLERDEN BİRİ"



Taylor, "Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'e aldığı nişan yüzüğü 15-20 karat aralığında oval kesim elmas. Olağanüstü bir parça. Oval kesimler, ışıltıyı en üst düzeye çıkaran ve taşa her açıdan parlak, canlı bir görünüm kazanırdan parlak fasetleriyle bilinir. Merkezdeki taş, yanlardaki büyük pırlantalarla çevrelenmiş. Bu da daha fazla ışıltı katıyor ve zaten etkileyici olan taşın daha büyük görünmesini sağlıyor. Bu yüzük, dünyadaki en etkileyici yüzüklerden biri." dedi.



YÜZÜĞÜN DEĞERİ



Yüzüğün değerini açıklayan Taylor, Eğer elmas doğal, kalitesi olağanüstü ve kusursuza yakın berraklıktaysa değeri rahatlıkla 2 milyon doları aşabilir." ifadelerini kullandı.

