Şota Arveladze: Kötü bir başlangıç oldu

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, maçın ardından sıcak havadan dolayı zor bir mücadeleyle sezona başladıklarını belirtti.

Karşılaşmanın çok durduğunu ifade eden Arveladze, "Bu saatte maç oynamak kolay değil. 5 dakikada bir oyun durdu. Su içme, sakatlık gibi olaylardan dolayı seyirci için çok güzel bir maç olmadı ama ilk maçlar her zaman zor geçiyor." diye konuştu.



Güzel bir gollerinin verilmediğini ifade eden Kasımpaşa teknik direktörü, "Bizim için iyi sonuç olmadı, kötü bir başlangıç oldu. İleriye bakarak, çalışarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.