Şota Arveladze, Süper Lig'e dönüyor
Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran Şota Arveladze, eski takımıyla yeniden imzalıyor.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oluyor. Kasımpaşa, Burak Yılmaz ayrılığı sonrası teknik direktörlük için flaş bir hamleye imza atmak üzere.
BeinSports'un haberine göre; Şota Arveladze, Kasımpaşa ile görüşüyor. Gürcü çalıştırıcı kendi şartlarını sundu, kabul edildiği takdirde anlaşma olacak. Kasımpaşa yönetimi Şota'yı teknik direktörlük koltuğunda görmek istiyor.
52 yaşındaki Şota, daha önce 2012-2015 yılları arasında Kasımpaşa'da görev almış ve 91 maçta 1.40'lık ortalama elde etmişti.
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