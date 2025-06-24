Şota Arveladze, Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oluyor. Kasımpaşa, Burak Yılmaz ayrılığı sonrası teknik direktörlük için flaş bir hamleye imza atmak üzere.



BeinSports'un haberine göre; Şota Arveladze, Kasımpaşa ile görüşüyor. Gürcü çalıştırıcı kendi şartlarını sundu, kabul edildiği takdirde anlaşma olacak. Kasımpaşa yönetimi Şota'yı teknik direktörlük koltuğunda görmek istiyor.



52 yaşındaki Şota, daha önce 2012-2015 yılları arasında Kasımpaşa'da görev almış ve 91 maçta 1.40'lık ortalama elde etmişti.