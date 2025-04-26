Southampton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)
İngiltere Premier Lig’de haftanın kritik maçında Southampton ve Fulham kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ev sahibi Southampton bu sezon ligde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Peki Southampton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere’nin önemli takımlarından Southampton West Ham’ı ağırlıyor. Küme düşen ev sahibi ekip, Fulham karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Fulham ise zorlu deplasmanda mutlak galibiyet hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip ligde topladığı 46 puanla 9. sırada bulunuyor. Southampton - Fulham maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
SOUTHAMPTON - FULHAM MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de heyecan Southampton - Fulham karşılaşmasıyla devam ediyor. St.Mary's Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Nisan Camartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
Southampton geride kalan 33 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında son sırada bulunurken küme düşmesi kesinleşti.
Fulham ise 48 puan toplarken 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
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