Soyunma odasından çıkıp gelmişti, Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması. "Taraftarımız merak etmesin"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.

Beşiktaş, topladığı 10 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Grubu altıncı tamamlayan Çaykur Rizespor ise kupaya veda etti.

Beşiktaş taraftarı çağırdı, Sergen Yalçın soyunma odasından gelip taraftarı selamladı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın maç sonu değerlendirmede bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Karma bir takım vardı, iyi oynadık. Taraftar desteği vardı, onların hep yanımızda olmasını istiyoruz. Türkiye Kupası öncelikli hedef. Lider çıkmak önemli, ilk maçı iç sahada oynayacağız. Grup bölümü başarılı geçti. Rakiplere ve devamına bakacağız. Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık.

“GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ”



Galatasaray çok güçlü bir takım. Oyuncu kalitesi çok yüksek. İyi bir takımla oynayacağız. Yüksek tempoda sert bir maç olacak gibi görünüyor. Taraftarımız merak etmesin. En güçlü şekilde sahada olacağız."