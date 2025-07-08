Sözleşmede kriz çıktı, transfer ciddiye bindi: Avrupa devi, Galatasaraylı yıldızın menajeriyle görüştü

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'da kazanılan başarının önemli pay sahiplerinden biri olan Yunus Akgün için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.



Sözleşmesinin uzatılması için anlaşmaya varıldığı iddia edilen milli futbolcu için son prosedürlerde bir aksaklık çıktığı ve resmi açıklamanın bu nedenle yapılmadığı iddia edilmişti.

DORTMUND VE MARSİLYA DEVREDE



Fransız basınının haberine göre Borussia Dortmund ve Marsilya, Yunus Akgün için teklif hazırlığında...