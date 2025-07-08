Sözleşmede kriz çıktı, transfer ciddiye bindi: Avrupa devi, Galatasaraylı yıldızın menajeriyle görüştü
Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün'ün sözleşmesinde çıkan problem sonucu transfer iddiaları artmaya başladı.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'da kazanılan başarının önemli pay sahiplerinden biri olan Yunus Akgün için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Sözleşmesinin uzatılması için anlaşmaya varıldığı iddia edilen milli futbolcu için son prosedürlerde bir aksaklık çıktığı ve resmi açıklamanın bu nedenle yapılmadığı iddia edilmişti.
DORTMUND VE MARSİLYA DEVREDE
Fransız basınının haberine göre Borussia Dortmund ve Marsilya, Yunus Akgün için teklif hazırlığında...
Haberin devamında Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, Karim Adeyemi'den beklediği verimi alamayan Dortmund'un devreye girme planı yaptığı aktarıldı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜLER
Marsilya'nın ise Yunus Akgün için Galatasaray'la somut girişimlerde bulunacağı ve oyuncunun menajeriyle doğrudan iletişime geçtiği kaydedildi.
PLAN ORTAYA ÇIKTI
Fransız kulübünün bu hareketinin altında yatan nedenin, Galatasaray ile görüşmelere başlamadan önce oyuncu cephesinden kesin olarak onay almak olduğu vurgulandı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.
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