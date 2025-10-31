Spalletti net konuştu: "Umut görmesem Juventus'a gelmezdim"

"30 YILDA HER ŞEYİ GÖRDÜM" Şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyleyerek söze başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyonluk yarışına geri dönmemizi umuyorum. Neden olmasın? Dün oyuncularımla bu konu hakkında konuştuk. En iyisini hedeflemeliyiz, şu ana kadar dokuz maça çıktı, geriye kalan 29 maçımız var. 30 yıldır bu işi yapıyorum, bu süreçte her türlü şeyi gördüm." ifadelerini kullandı.

"İLK İZLENİMLERİM MÜKEMMEL"



Juventus'un bir parçası olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyen Spalletti, "Buradaki ilk izlenimlerim mükemmel. Kulübün tarihini hepimiz biliyoruz, beklentilerin fazla olduğunu da. Juventus'un bir parçası olmak gerçekten fantastik. En önemli hedefimi takımı yeniden zirveye çıkarmak. Igor Tudor'a büyük bir saygım var. Onu ve çalışma tarzını çok iyi biliyorum. İyi çalıştırılmış bir takım bulacağıma eminim, selefimin profesyonelliğinin farkındayım. Yapmamız gerekenler net. Şampiyonlar Ligi potasına geri dönmeliyiz. Ama bunu hızlıca yapmalıyız çünkü diğerleri çok hızlı." dedi.



"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK"



Spaletti, 2022/2023 sezonunda tam 33 sene sonra Juventus'un ezeli rakibi Napoli'yi şampiyon yapmıştı. Bu durumun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Napoli'de inanılmaz işler başardık. Güzel futbol oynadık ve ligi kazandık. O insanlarla özel bir ilişki geliştirdim. Sağlık kontrollerinden geçerken diğer kolumdan kan aldırdım çünkü üzerine Napoli olan hiçbir şeye dokunulmasını istemedim. Benim için hiçbir şey değişmedi. Orada her zaman arkadaşlarım olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

