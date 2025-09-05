Spalletti'den sonra bir hoca daha Fenerbahçe'yi reddetti: "Dinlenmem gerek | Başka takımları bekliyorum"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya mağlup olarak organizasyona veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün hangi isim olacağı merak edilirken yönetimin gündemine Luciano Spalletti, İsmail Kartal, Ange Postecoglou, Edin Terzic ve Domenico Tedesco gelmişti.



SPALLETTI'DEN CEVAP

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin yabancı adayları arasındaki favori ismi Luciano Spalletti, kendisine yapılan teklifi reddetti.

