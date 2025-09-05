Spalletti'den sonra bir hoca daha Fenerbahçe'yi reddetti: "Dinlenmem gerek | Başka takımları bekliyorum"
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan iki isim, sarı-lacivertli kulübe cevabını verdi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya mağlup olarak organizasyona veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün hangi isim olacağı merak edilirken yönetimin gündemine Luciano Spalletti, İsmail Kartal, Ange Postecoglou, Edin Terzic ve Domenico Tedesco gelmişti.
SPALLETTI'DEN CEVAP
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin yabancı adayları arasındaki favori ismi Luciano Spalletti, kendisine yapılan teklifi reddetti.
BU SEZON TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR
Haberin devamında İtalyan çalıştırıcının ailesiyle vakit geçirmek istediği ve bu sezon takım çalıştırmak istemediği kaydedildi.
"DİNLENMEM GEREKİYOR"
Ayrıca Spalletti'nin cevabında konunun Fenerbahçe ile ilgili olmadığını belirttiği ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylediği ifade edildi.
POSTECOGLOU'DAN DA RET
Fenerbahçe'nin bir diğer adayı Ange Postecoglou da kulübe yanıtını iletti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Postecoglou, beş büyük ligdeki bazı kulüplerden gelecek teklifleri beklediğini Fenerbahçe’ye bildirdi.
Haberin devamında sarı-lacivertlilerin görüşmeleri ileri seviyeye taşımadığı ve masadan kalktığı aktarıldı.
İSMAİL KARTAL'DA SON DURUM
Fenerbahçe'nin görüşme yaptığı İsmail Kartal'ın son durumu ise belirsizliğini koruyor.
Dün akşam saatlerinde bir araya gelen Fenerbahçe Yönetimi'nin gerçekleştirdiği toplantı öncesi İsmail Kartal ismi öne çıkmıştı.
Sarı-lacivertlilerin toplantı sonrasında tecrübeli çalıştırıcının adını açıklaması beklenirken Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, başkan Ali Koç'a yaptığı sunumla yeni adayını tanıtmıştı.
TEDESCO İHTİMALİ
Özek'in yabancı teknik direktör adayları arasına Domenico Tedesco'yu da eklediği ve sarı-lacivertlilere katabilecekleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdiği öğrenilmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise iki günlük sürede düşüneceği ve yapılacak son görüşmelerin ardından kararını vereceği bilgisi edinilmişti.
TEDESCO'NUN BELÇİKA PERFORMANSI
Son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 39 yaşındaki İtalyan teknik adam; 24 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 1.75'lik puan ortalaması yakaladı.
Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü, yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Belgü'nün sözleri şu şekilde:
"HAFTA BAŞINA KADAR BELLİ OLACAK"
"Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak."
"ADAYLARIN ÇOĞU YABANCI"
"Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı."
- Etiketler :
- Haberler -
- Fenerbahçe Teknik Direktörü
- Luciano Spalletti
- Fenerbahçe