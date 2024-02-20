Sparta Prag-Galatasaray maçını Anthony Taylor yönetecek

Sparta Prag-Galatasaray maçının hakemi açıklandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların Çekya ekibiyle deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.
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