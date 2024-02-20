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Sparta Prag-Galatasaray maçını Anthony Taylor yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rövanşında karşılaşacağı Sparta Prag maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

Sparta Prag-Galatasaray maçını Anthony Taylor yönetecek

Sparta Prag- maçının hakemi açıklandı.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçında İngiliz Anthony Taylor düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların Çekya ekibiyle deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.

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