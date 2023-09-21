Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 24’üncü dakikada Crespo, 30’uncu dakikada Batshuayi ve 47’nci dakikada Serdar Aziz kaydederken, Nordsjaelland’ın tek sayısı 55’inci dakikada Villadsen'den geldi. Şimdi ise Spartak Trnava ile yapılacak maç gündemde. İşte, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı maçı tarihi...



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında, Spartak Trnava'ya konuk olacak.



Bu heyecan dolu maç 5 Ekim 2023 tarihinde yapılacak.



İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'i evinde ağırladı.



1’inci dakikada savunmadan atılan uzun topu ceza sahası dışında önünde bulan Mert Hakan Yandaş’ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top direğin yanından dışarıya çıktı.



24’üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Fred geçti. Fred’in açtığı ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Crespo’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



30’uncu dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Orta alanda Fred, topu kaptıktan hemen sonra ceza sahasına içerisine koşu yapan Batshuayi’ye pasını aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonraki vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.



40’ıncı dakikada Nordsjaelland atağında sağ kanatta topla buluşan Osman, topla birlikte ceza sahası içerisine hareketlendi. Oosterwolde’nin müdahalesi ile yerde kalan Osman’dan seken topu Ingvartsen bekletmeden tamamlamak istedi fakat kaleci Livakovic topu kurtardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile bitti.



47’nci dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş’ın kullandığı kornerde, ceza sahası içerisinde savunmadan seken topu kafayla tamamlayan Serdar Aziz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.



55’inci dakikada Nordsjaelland farkı 2’ye indirdi. Fenerbahçe savunmasından seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Tverskov, pasını sağ çaprazdaki Villadsen’e aktardı. Villadsen’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.



70’inci dakikada Nordsjaelland’te topu uzaklaştıramayan Diomande’den topu kapan Fred, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top direğin yanından dışarıya çıktı.



Mücadele Fenerbahçe’nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

