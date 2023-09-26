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Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında, deplasmanda Slovakya ekiplerinde Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi gruplarında ilk maçını kazanan Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında, Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak olan hazırlıklarını sürdürüyor. Grubun ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, ikinci maçtan da galibiyetle ayrılıp gruplarda büyük bir avantaj yakalama peşinde olacak. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında, 5 Ekim 2023 Perşembe günü, Anton Malatinsky Stadı'nda Spartak Trnava'ya konuk olacak.

Saat 22.00'da başlayacak olan heyecan dolu mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 1

İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDE MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 5 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 12 maçta 12 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

HEDEF AVRUPA'DA 103. GALİBİYET

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında 5 Ekim Perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. mücadelesinde 103. galibiyetini hedefliyor.

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