Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında, Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Grubun ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, ikinci maçtan da galibiyetle ayrılıp gruplarda büyük bir avantaj yakalama peşinde olacak. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında, 5 Ekim 2023 Perşembe günü, Anton Malatinsky Stadı'nda Spartak Trnava'ya konuk olacak.



Saat 22.00'da başlayacak olan heyecan dolu mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.