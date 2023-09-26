Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında, Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Grubun ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, ikinci maçtan da galibiyetle ayrılıp gruplarda büyük bir avantaj yakalama peşinde olacak. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında, 5 Ekim 2023 Perşembe günü, Anton Malatinsky Stadı'nda Spartak Trnava'ya konuk olacak.
Saat 22.00'da başlayacak olan heyecan dolu mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDE MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ
İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 5 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 12 maçta 12 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
HEDEF AVRUPA'DA 103. GALİBİYET
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında 5 Ekim Perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. mücadelesinde 103. galibiyetini hedefliyor.
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