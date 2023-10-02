Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi 2. hafta)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. mücadelesinde 103. galibiyetini hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında, 5 Ekim 2023 Perşembe günü, Anton Malatinsky Stadı'nda Spartak Trnava'ya konuk olacak.



Saat 22.00'da başlayacak olan heyecan dolu mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.



İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDE MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ



İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 7 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 14 maçta 12 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR



Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. haftasında 5 Ekim Perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon programı ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.



Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, günü yenilenme çalışmaları ile tamamladı.



Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



HEDEF AVRUPA'DA 103. GALİBİYET



UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında 5 Ekim Perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. mücadelesinde 103. galibiyetini hedefliyor.