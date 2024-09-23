Spor camiasından Asım Pars için taziye mesajları

Spor camiası, hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Asım Pars için sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, paylaştığı mesajda, "Türk basketbolunun önemli isimlerinden, eski milli basketbolcu Asım Pars’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.



TBF'nin paylaşımında ise "Milli takımımızın eski basketbolcularından Asım Pars’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." mesajına yer verildi.



Anadolu Efes, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom başta olmak üzere çok sayıda kulüp ve sporcu da Asım Pars için taziye mesajı paylaştı.