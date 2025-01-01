Spor camiasından yeni yıl mesajları

Türkiye'de spor federasyonları ve kulüpler sosyal medya hesaplarından 2025 yılı için kutlama mesajı paylaştı.



Federasyonlar ve kulüplerin yeni yıl mesajları şu şekilde:



Türkiye Futbol Federasyonu:



"2025’in herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle! Mutlu yıllar."



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:



"Herkesin yeni yılını kutluyorum! 2025’in sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor; sevdiklerinizle birlikte sporla dolu, keyifli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum."



Türkiye Voleybol Federasyonu:



"2024 yılında hep birlikte tarih yazdık, sahada ve tribünde birlikte kocaman bir aile olduk. Şimdi gözlerimiz daha büyük hedeflerde: 2025 bizim yılımız olacak. Filede aynı tutku, aynı azim ve aynı kararlılıkla buluşmak dileğiyle. Mutlu yıllar."



Türkiye Güreş Federasyonu:



"Türkiye Güreş Federasyonu olarak, yeni yılın dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Spora olan ortak tutkumuzun 2025 yılında da güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz."



Türkiye Atletizm Federasyonu:



"Yeni yılda sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle."



Beşiktaş:



"Hoş geldin 2025! Mutlu yıllar büyük Beşiktaş ailesi."



Fenerbahçe:



"Mutlu yıllar. 2025 yılının ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder; savaşların son bulduğu, adaletin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya dileriz. Yeni yılımız kutlu olsun."



Galatasaray:



"Galatasaray’ın adına yakışır başarılarla geçen bir senenin ardından büyük hedefler ve hayallerimizle birlikte 2025’e merhaba diyoruz. Dünyada ve ülkemizde barışın ve sevginin egemen olduğu, sağlıklı ve mutluluk dolu yeni bir yıl diliyoruz."



Trabzonspor:

"2025’in ülkemiz ve camiamız için sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun."