Spor dünyasından Nadal'a saygı duruşu | Ronaldo: Kendimini kutsanmış hissediyorum

Spor dünyası, Rafael Nadal'ı uğurluyor.



Efsanevi kariyerini gelecek ay noktalayacağını duyuran şampiyon tenisçiye, sporun ünlü yıldızlarından mesaj yağdı.



Toprağın Kralı'nın en büyük rakibi Roger Federer, "Bugünün asla gelmemesini umuyordum. Aşığı olduğumuz oyundaki unutulmaz hatıralar ve inanılmaz başarıların için teşekkürler. Büyük bir onurdu." dedi.



38 yaşındaki sporcunun taraftarı ve üyesi olduğu Real Madrid de Nadal için "Senin gibi bir efsanin bizimle olması her zaman gurur kaynağı." paylaşımını yaptı.

RONALDO: KENDİMİNİ KUTSANMIŞ HİSSEDİYORUM



Nadal hayranı olan ünlü futbolcular da efsane hakkındaki duygularını paylaştı.



Cristiano Ronaldo, "Adanmışlığın, tutkun ve inanılaz yeteneğin dünyada milyonlarca insana ilham kaynağı oldu. Arkadaşın olabildiğim için kendimini kutsanmış hissediyorum. Emekliliğin tadını çıkar." derken, Mbappe, Toni Kroos ve Andres İniesta da Nadal'a bıraktığı anılar için teşekkür etti.

"SENİ ÖZLEYECEĞİM EFSANE"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da arkadaşı için, "Seninle birlikte birçok maç oynadım, seninle birlikte sayılar ve zaferler için savaştım. Seni özleyeceğim efsane. Bu harika hikaye için tebrikler." dedi.



Çocuk idolü Nadal ile Paris 2024'te takım arkadaşı olan İspanyol tenisinin yeni yıldızı Carlos Alcaraz ise ,"Seni televizyonda izlerken hayaller kuran bir çocuktum. Sonra aynı kortu paylaşma onuruna eriştim. Yaptıkların tekrarlanamaz. Seni çok özleyeceğim Rafa." mesajını paylaştı.



Rafael Nadal'ın 14 şampiyonlukla krallığını ilan ettiği Fransa Açık, efsanesine duygusal bir görüntüyle veda etti.



İspanyol tenisçinin Paris'teki zaferleri tek tek hatırlatıldı.

