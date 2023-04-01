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Spor dünyasını sarsan Oscar Pistorius'un şartlı tahliyesine ret

İşlediği cinayetle spor dünyasını sarsan Oscar Pistorius'un şartlı tahliye talebi reddedildi. Eski paralimpik atlet, 13 yıllık hapis cezasını çekmeye devam edecek.

Spor dünyasını sarsan Oscar Pistorius'un şartlı tahliyesine ret

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2013 yılındaki Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 3 el ateş ederek öldüren Oscar Pistorius, 2016'da 13 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kilitli banyo kapısındaki Steenkamp'ı eve giren bir hırsız sandığını iddia eden Güney Afrikalı atlet, taksirle adam öldürmekten ceza aldı.

Cezasının yarısını tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu'na başvuran Pistorius'un avukatları ret yanıtı aldı.

Doğuştan kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Pistorius, karbon fiber protez bacakları sayesinde koştuğu kariyerinde 6 paralimpik olimpiyat altını kazanmıştı.

Spor dünyasını sarsan Oscar Pistorius'un şartlı tahliyesine ret - 1
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