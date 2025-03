Spor federasyonları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Türkiye Voleybol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayınladığı kutlama mesajında, "Her alanda hayatın yükünü omuzlayan, azmi, cesareti ve çalışkanlığı ile toplumu ileriye taşıyan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye Hentbol Federasyonunun ise mesajında, "Mücadelesiyle, kararlılığıyla her gün yeniden birbirine ilham olan tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun" denildi.



Türkiye Yüzme Federasyonu da "Kadınlar, hayatın her alanında ilham veren güçleriyle dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor. Emeğiyle, sevgisiyle, mücadelesiyle var olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün, eşitlik, adalet ve özgürlük için verilen mücadelenin önemini bir kez daha hatırlama günü. Daha güçlü, daha adil bir gelecek için birlikteyiz." paylaşımında bulundu.



Türkiye Judo Federasyonu yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:



"Judo camiamızın değerli kadınları başta olmak üzere sağlıkta, spor camiasında, eğitimde, iş dünyasında ve toplumumuzun her kademesinde üreten, emek veren tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız."



Türkiye Tekvando Federasyonu da "Azmi, cesareti ve kararlılığıyla insanlığa ilham veren, emeğiyle hayatın her alanında değer yaratan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutluyoruz." mesajını paylaştı.



Okçuluk, tenis, cimnastik, boks, hokey, atletizm, karate, modern pentatlon, triatlon, otomobil sporları, yelken, motosiklet, satranç, curling gibi birçok spor federasyonu da yayımladıkları mesajlar ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.