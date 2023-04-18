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Fenerbahçe'de Miha Zajc 2 hafta yok

Fenerbahçe'den Miha Zajc'tan sakatlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Tedavisine başlanan Zajc yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Miha Zajc 2 hafta yok

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Miha Zajc'tan sakatlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Miha Zajc’ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.

Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Tedavisine başlanan Zajc yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.

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