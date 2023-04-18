Fenerbahçe'de Miha Zajc 2 hafta yok

Fenerbahçe Miha Zajc'tan sakatlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Futbolcumuz Miha Zajc’ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.



Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.



Tedavisine başlanan Zajc yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Futbolcumuz Miha Zajc’ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.



Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun… pic.twitter.com/86MovcFCmo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 18, 2023 Hull City forması giyen Ozan Tufan'dan ayrılık açıklaması Haberi Görüntüle