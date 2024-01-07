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Serie A'da Milan, Empoli'yi 3-0 yendi

Milan, Serie A'nın 19. haftasında Empoli'yi 3-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla birlikte puanını 39'a çıkartarak 3. sırada yer aldı.

Serie A'da Milan, Empoli'yi 3-0 yendi

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Serie A'da oynanan maçta Milan, deplasmanda Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

Serie A'da 19. hafta maçında Milan, deplasmanda Empoli'ye konuk oldu.

Milan, karşılaşmayı 3-0 kazanırken goller, 11. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 31. dakikada penaltıdan Olivier Giroud ve 88. dakikada Chaka Traore'den geldi.

Bu sonuçla, Serie A'da puanını 39'a çıkaran Milan, Inter ve Juventus'un ardından 3. sırada bulunuyor. Empoli ise 13 puanla düşme hattında kaldı.

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