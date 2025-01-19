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Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi: Maçtan sonra fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının anlatımı sonrasında geçirdiği kalp krizinden dolayı hastaneye kaldırıldı. Arıkan'ın yoğun bakıma alındığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi: Maçtan sonra fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçının anlatımı sonrası spiker Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi.

Uzun yıllardır ekranlarda görev yapan Erdoğan Arıkan, yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

TRT Spor spikerinin Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 

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