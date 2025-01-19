Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi: Maçtan sonra fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının anlatımı sonrasında geçirdiği kalp krizinden dolayı hastaneye kaldırıldı. Arıkan'ın yoğun bakıma alındığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçının anlatımı sonrası spiker Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi.
Uzun yıllardır ekranlarda görev yapan Erdoğan Arıkan, yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
TRT Spor spikerinin Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir.— TRT Spor (@trtspor) January 19, 2025
Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Geçmiş…
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor