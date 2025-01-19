Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi: Maçtan sonra fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

TRT Spor spikerinin Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir.



Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.



Geçmiş…