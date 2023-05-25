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Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig play-off maçları için geri sayım başladı. Süper Lig'e yükselme mücadelesi için play-off maçlarında mücadele edecek takımlar belli oldu. Bodrumspor-Göztepe ve Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta?

Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı 1. Lig play-off mücadelesi yarın iki karşılaşmayla başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının ilk turunda yarın saat 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrumspor-Göztepe ve saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak.

İlk turun tek, ikinci turun ise çift maç eleme usulüne göre yapılacağı play-off'ta ikinci tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Yeri daha sonra ilan edilecek final ise 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? - 1

BU SEZON 28. DEFA UYGULANACAK

Bu sezon 28. defa uygulanan play-off sisteminde Pendikspor ve Bodrumspor ilk defa, Sakaryaspor beşinci, Göztepe üçüncü ve Eyüpspor ikinci kez mücadele edecek.

Bu ekiplerden Göztepe ve Sakaryaspor, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.

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