Spor Toto 1. Lig play-off: Sakaryaspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

SAKARYASPOR'UN 5'İNCİ PLAY-OFF MÜCADELESİ



Bu sezon 28. defa uygulanan play-off sisteminde Pendikspor ve Bodrumspor ilk defa, Sakaryaspor beşinci, Göztepe üçüncü ve Eyüpspor ikinci kez mücadele edecek.



Bu ekiplerden Göztepe ve Sakaryaspor, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.