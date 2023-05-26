Spor Toto 1. Lig play-off: Sakaryaspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Sakaryaspor bu akşam Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sakaryaspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
SAKARYASPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sakaryaspor-Eyüpspor play-off maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
SAKARYASPOR'UN 5'İNCİ PLAY-OFF MÜCADELESİ
Bu sezon 28. defa uygulanan play-off sisteminde Pendikspor ve Bodrumspor ilk defa, Sakaryaspor beşinci, Göztepe üçüncü ve Eyüpspor ikinci kez mücadele edecek.
Bu ekiplerden Göztepe ve Sakaryaspor, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.