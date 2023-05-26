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Spor Toto 1. Lig play-off: Sakaryaspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig play-off maçında bu akşam İstanbul ekiplerinden Eyüpspor ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Sakaryaspor, daha önce ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi almıştı. Peki, Sakaryaspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Spor Toto 1. Lig play-off: Sakaryaspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Sakaryaspor bu akşam Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sakaryaspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

SAKARYASPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-Eyüpspor play-off maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Spor Toto 1. Lig play-off: Sakaryaspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? - 1

SAKARYASPOR'UN 5'İNCİ PLAY-OFF MÜCADELESİ

Bu sezon 28. defa uygulanan play-off sisteminde Pendikspor ve Bodrumspor ilk defa, Sakaryaspor beşinci, Göztepe üçüncü ve Eyüpspor ikinci kez mücadele edecek.

Bu ekiplerden Göztepe ve Sakaryaspor, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.

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