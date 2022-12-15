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Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın maçları: Çaykur Rizespor-Göztepe maçıyla başlıyor

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında yarın Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın maçları: Çaykur Rizespor-Göztepe maçıyla başlıyor

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Spor Toto 1. Lig'in 18. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılışında Çaykur Rizespor, saat 20.00'de başlayacak maçta İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 18. haftanın programı şöyle:

Yarın:
20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)
19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)

18 Aralık Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19 Aralık Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

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