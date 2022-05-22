Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'ta

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Spor Toto 1. Lig'de 38 haftalık lig maratonunun tamamlandığı 2021-2022 sezonunda MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off bu sezon 27. kez oynanacak.



Ligde dün tamamlanan normal sezon maçlarının ardından MKE Ankaragücü'nün şampiyon tamamladığı 1. Lig'de ikinciliği averajla Bereket Sigorta Ümraniyespor elde etti. Bu iki takımı izleyen Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor'dan biri daha play-off'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek.



Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor arasındaki yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba günü İstanbul ve Erzurum'da, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü Balıkesir ve İstanbul'da yapılacak.



Bu turda rakiplerini mağlup edecek ekipler 2 Haziran Perşembe günü tarafsız sahada tek maç usulü oynanacak maçta Süper Lig'e çıkmak için karşılaşacak.



Play-off müsabakalarında VAR sistemi kullanılacak.



Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor, NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.



PLAY-OFF'TA 27. SEZON



Bu sezon 27. defa uygulanacak play-off sisteminde şimdiye kadar 20 takım bir üst lige çıktı.



Kasımpaşa'nın 3 kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldığı ligde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.



Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

PLAY-OFF'TA TEK GÜLEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Eyüpspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'un ilk defa yer alacağı play-off'ta daha önce 1 kez mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2017-2018 sezonunda finalde Gaziantep FK'yi yenerek Süper Lig'e çıkmıştı.



Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da play-off'ta mücadele edecek İstanbulspor, 4. kez play-off'ta yer alacak. İstanbulspor, 1993-1994, 2005-2006 ve geçen sezon play-off'ta Süper Lig vizesi alamadı.

ÜÇÜNCÜLER YÜKSELEMİYOR

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.



2005-2006'dan bu yana Boluspor, 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, 1461 Trabzon (Trabzonspor'la olan ilişkileri yüzünden play-off oynamadı), Orduspor, Alanyaspor, Eskişehirspor, Hatayspor, Adana Demirspor ve Samsunspor da birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı.

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