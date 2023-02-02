Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı: Perde Altay-Adanaspor ile açılıyor

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Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın perdesi, yarın oynanacak Altay-Adanaspor karşılaşmasıyla açılacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın:



20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)



4 Şubat Cumartesi:



13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)



5 Şubat Pazar:



13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)



6 Şubat Pazartesi:



20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)