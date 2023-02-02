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Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı: Perde Altay-Adanaspor ile açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Perde Altay-Adanaspor ile açılacak.

Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı: Perde Altay-Adanaspor ile açılıyor

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Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın perdesi, yarın oynanacak Altay-Adanaspor karşılaşmasıyla açılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

4 Şubat Cumartesi:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

5 Şubat Pazar:

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

6 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

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