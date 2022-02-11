Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada görev alacak hakemler şunlar:



YARIN



13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor: Yusuf Ziya Gündüz



13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Adem Cinek



16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu



19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor: Eren Özyemişcioğlu



13 ŞUBAT PAZAR



13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Turgut Doman



13.30 Manisa FK-NasaDoge Menemenspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Burak Pakkan