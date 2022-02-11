Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın ve 13 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 11:16

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada görev alacak hakemler şunlar:

YARIN

13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Adem Cinek

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor: Eren Özyemişcioğlu

13 ŞUBAT PAZAR

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Turgut Doman

13.30 Manisa FK-NasaDoge Menemenspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Burak Pakkan

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