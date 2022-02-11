Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Haberler - Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 11:16
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada görev alacak hakemler şunlar:
YARIN
13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Adem Cinek
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor: Eren Özyemişcioğlu
13 ŞUBAT PAZAR
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Turgut Doman
13.30 Manisa FK-NasaDoge Menemenspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Burak Pakkan