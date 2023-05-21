Spor Toto 1’inci Lig’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

Spor Toto 1’inci Lig’in 38’inci ve son haftasında oynanan karşılaşmaların ardından normal sezon sona erdi. Samsunspor ve Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig’e yükselen takımlar olurken, Denizlispor ile Altınordu TFF 2’nci Lig’e düştü. Öte yandan play-off’taki eşleşmeler de belli oldu.



Normal sezonu 3’üncü sırada bitiren Pendikspor, direkt olarak play-off finallerine giderken, ligi 4’üncü sırada tamamlayan Bodrumspor ile 7'nci sıradaki Göztepe karşı karşıya gelecek. Bir diğer eşleşmede ise lig 5’incisi Sakaryaspor, 6’ncı sıradaki Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak.



PLAY-OFF STATÜSÜ



Çift devreli lig müsabakaları sonunda Spor Toto 1'inci Lig’de puan sıralamasında 4'üncü olan takım ile 7'nci olan takım,; 5'nci olan takım ile de 6'ncı olan takım eşleşir. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 4'üncü ve 5'inci olan takımların sahasında oynanır.

Bu müsabakalar sonucunda kazanan takımlar, finalist takımı belirlemek için çift maç eleme usulüne göre ve ilk maç puan sıralamasına göre ligi daha altta bitirmiş takımın sahasında olacak şekilde eşleşirler. İki maç sonunda, kazanan takım ligi 3'üncü sırada bitiren takımın finalde rakibi olur. Final müsabakası TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanır