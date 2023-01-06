Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın maçları

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi 7 Ocak Cumartesi günü başlıyor.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haftanın öne çıkan mücadelesi.
HAFTANIN MAÇLARI
7 OCAK CUMARTESİ
16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa
8 OCAK PAZAR
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor
16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
9 OCAK PAZARTESİ
17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor
20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor