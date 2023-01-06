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Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın maçları

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi 7 Ocak Cumartesi günü oynanacak iki maçla başlayacak. İşte haftanın maçları...

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın maçları

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'de 18. hafta mücadelesi 7 Ocak Cumartesi günü başlıyor. 

-Galatasaray derbisi haftanın öne çıkan mücadelesi. 

HAFTANIN MAÇLARI

7 OCAK CUMARTESİ

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 -Kasımpaşa

8 OCAK PAZAR

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

9 OCAK PAZARTESİ

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK

20.00 Corendon Alanyaspor-

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın maçları - 1

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