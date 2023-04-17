Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın:



20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)



20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)



19 Nisan Çarşamba:



17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)



17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)



20 Nisan Perşembe:



17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)



20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)

Trabzonspor Nenad Bjelica ile prensipte anlaştı Haberi Görüntüle