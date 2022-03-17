Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Haberler - Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 13:56
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın programı şöyle:
YARIN:
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam
19 MART CUMARTESİ:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
20 MART PAZAR:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler
ÇEBİ'DEN TALİSCA TRANSFERİNE AÇIK KAPI