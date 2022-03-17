Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 13:56

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın başlayacak

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Spor Toto 'de 30. haftanın programı şöyle:

YARIN:

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam

19 MART CUMARTESİ:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

20 MART PAZAR:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler

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