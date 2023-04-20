Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta tamamladı: İşte puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.
Ligin 30. hafta kapanışında MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor ve Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçları yapıldı.
Ligden çekilen Gaziantep FK'nin bay geçtiği haftada, MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica idaresinde sahaya çıkan Trabzonspor'u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı.
Lider Galatarasay 69 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.
SÜPER LİG'DE 30. HAFTANIN SONUÇLARI
VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: 4-2
Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-4
İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-3
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0
Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: 3-1
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 4-1
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 31. HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
22 Nisan Cumartesi:
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)
23 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)
24 Nisan Pazartesi:
17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)
Not: Gaziantep FK'ya konuk olması gereken Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken MKE Ankaragücü, 31. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Trabzonspor da haftayı bay geçen ekip olacak.