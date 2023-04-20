Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta tamamladı: İşte puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.



Ligin 30. hafta kapanışında MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor ve Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçları yapıldı.



Ligden çekilen Gaziantep FK'nin bay geçtiği haftada, MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica idaresinde sahaya çıkan Trabzonspor'u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı.



Lider Galatarasay 69 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.



SÜPER LİG'DE 30. HAFTANIN SONUÇLARI



VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: 4-2



Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-4



İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-3



Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0



Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2



MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: 3-1



Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 4-1

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU



SÜPER LİG'DE 31. HAFTANIN PROGRAMI



Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:



22 Nisan Cumartesi:



19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)



23 Nisan Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)



19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)



24 Nisan Pazartesi:



17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)



Not: Gaziantep FK'ya konuk olması gereken Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken MKE Ankaragücü, 31. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Trabzonspor da haftayı bay geçen ekip olacak.

