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Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

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Türkiye Federasyonu (TFF) Merkez Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba:
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe:
17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: Halil Umut Meler
20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

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