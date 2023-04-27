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Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 32. hafta ile devam edecek. Haftanın açılış maçında Alanyaspor, Ümraniyespor'u konuk edecek. Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise pazar günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor

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Spor Toto 'de 32. hafta, lider ile takipçilerinden 'ın Vodafone Park'ta yapacağı derbiye de sahne olacak.

Karşılaşma, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)

29 Nisan Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

30 Nisan Pazar:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

1 Mayıs Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen galip geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.

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