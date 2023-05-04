Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.



Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

6 MAYIS CUMARTESİ:

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: METE KALKAVAN

21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK



7 MAYIS PAZAR:

13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: BURAK ŞEKER

16.00 Konyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: BAHATTİN ŞİMŞEK



8 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: ERKAN ÖZDAMAR

20.00 Galatasaray - Başakşehir: HALİL UMUT MELER