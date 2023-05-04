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Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

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Türkiye Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, "Spor Toto 'in 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.

Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

6 MAYIS CUMARTESİ:
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: METE KALKAVAN
21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

7 MAYIS PAZAR:
13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: BAHATTİN ŞİMŞEK

8 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: ERKAN ÖZDAMAR
20.00 Galatasaray - Başakşehir: HALİL UMUT MELER

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu - 1
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