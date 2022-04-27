Spor Toto Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

29 NİSAN CUMA

20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka



20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 NİSAN CUMARTESİ

16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler



16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy



20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen



20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 MAYIS PAZAR

16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar



16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman



20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam



20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan