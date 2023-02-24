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Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 14 ve 23. haftadan erteleme maçları hafta sonu yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakaları yarından itibaren gerçekleştirilecek.

Erteleme maçlarının programı şu şekilde:

25 Şubat Cumartesi:

19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)

26 Şubat Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Şehir)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak - 1

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