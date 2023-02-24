Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakaları yarından itibaren gerçekleştirilecek.



Erteleme maçlarının programı şu şekilde:



25 Şubat Cumartesi:



19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)



26 Şubat Pazar:



16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Şehir)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)