Spor Toto Süper Lig'de görünüm

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Süper Lig'in 36. haftası kalan tek maçın oynanmasıyla sona erdi ve önümüzdeki haftanın programı şekillendi.

Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.



Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi de aynı skorla sonuçlandı.

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1



Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1



Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3



VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1



Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0



Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2



Altay-GZT Giresunspor: 1-1



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3



Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1



Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2

37. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI

14 Mayıs Cumartesi:



19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



15 Mayıs Pazar:



16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)



16.00 Trabzonspor-Altay (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak)



19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)



16 Mayıs Pazartesi:



20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)



20.00 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

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