Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.05.2022 - 10:30

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Beşiktaş, altyapısından yetişen 5 genç oyuncuyla sözleşme imzaladı

Beşiktaş, altyapısından yetişen 5 genç oyuncuyla sözleşme imzaladı

Galatasaray'dan "yıldız" açıklaması

Galatasaray'dan "yıldız" açıklaması

'in 36. haftası kalan tek maçın oynanmasıyla sona erdi ve önümüzdeki haftanın programı şekillendi.

Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi de aynı skorla sonuçlandı.

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0

Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Altay-GZT Giresunspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2

37. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI

14 Mayıs Cumartesi:

19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Mayıs Pazar:

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

16 Mayıs Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

DERBİNİN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER'E KRİPTO PARALI KURA SORUŞTURMASI

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...