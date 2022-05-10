Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Haberler - Anadolu Ajansı 10.05.2022 - 10:30
Süper Lig'in 36. haftası kalan tek maçın oynanmasıyla sona erdi ve önümüzdeki haftanın programı şekillendi.
Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.
Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi de aynı skorla sonuçlandı.
SONUÇLAR
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0
Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Altay-GZT Giresunspor: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2
37. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI
14 Mayıs Cumartesi:
19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15 Mayıs Pazar:
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
16.00 Trabzonspor-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)
16 Mayıs Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)
DERBİNİN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER'E KRİPTO PARALI KURA SORUŞTURMASI