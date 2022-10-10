Spor Toto Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 10. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası, oynanan iki müsabakayla sona erdi.



Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'a İstanbul'da 2-0 mağlup oldu.



Medipol Başakşehir'in mağlubiyetiyle birlikte ligde yenilgisiz takım kalmazken, sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldı.



Haftanın en gollü mücadelesinde ise Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kadıköy'de 5-4 mağlup etti.



SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-1



İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2



Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1



Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: 0-1



HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2



Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0



Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4



Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0



Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-2

PUAN DURUMU

10. HAFTA PROGRAMI



Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



14 Ekim Cuma



20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)



15 Ekim Cumartesi



14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)



20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16 Ekim Pazar



17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)



17 Ekim Pazartesi



20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)



20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)